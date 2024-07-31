Трупный запах и огромные мухи: старый кожзавод травит жителей Семея на протяжении многих лет

Жара, духота и лёгкий ветерок, который разносит по домам трупный запах из соседнего здания. Так проходит четвёртое подряд лето жителей семейского микрорайона "Парус". Жуткое зловоние, напоминающее разложение биологических тканей, путешествует по воздуху круглый год. Но летом ситуация обостряется. Люди уезжают подальше, чтобы подышать полной грудью, а остальные горожане обходят живописный район стороной. Причина экологического бедствия местного масштаба - соседство с Кожмехкомбинатом, где перерабатывают шкуры КРС. Обработка сырья и хранение отходов приводят к тошнотворным испарениям. Однако никто не может повлиять на ситуацию. Корреспондент BaigeNews.kz постарался разобраться в проблеме.

Соседский запаШОК

Живописный микрорайон с воздушным названием "Парус" расположен на берегу Иртыша в западной части Семея. Здесь начинается многокилометровая набережная с фонарями, детскими площадками, и, конечно, невероятными видами на противоположный зелёный берег реки. Сюда часто приезжают, чтобы в очередной раз проводить солнце за горизонт. Колоритные яркие закаты с этой локации пользовались особой популярностью у семейчан. Но сейчас любители sunset (вечерней зари) смещаются подальше отсюда. Местные красоты и удушающие зловония оказались несовместимы.

Фото Альбины Халел. Здание кожзавода.

Соседство с Кожевенно-меховым комбинатом, именуемым в народе кожзаводом, приносит массу проблем. Это тяжёлый смрад и огромные мухи, которые в последнее время поселились в отдушинах домов местных жителей.

"Я живу здесь с пелёнок, с 1939 года, когда на месте этих домов ещё были бараки. И такого запаха кожзавод никогда не источал. Он ведь с ним как-то боролся. В советское время и в 90-е завод работал на всю мощность, но таких проблем не было", - вспоминает семейчанка Валентина Самусь.

Местные жители, проживающие в домах по адресу улица Академика Сатпаева, 85, 87, 89 и 91 обратились к корреспонденту BaigeNews.kz. Они рассказали, что проблема с запахом гниения продолжается примерно четыре года. Мы выехали на место.

"Лично я живу здесь не так давно, шесть лет. Переехал в квартиру дочери из-за того, что мне сделали операцию на сердце, провели шунтирование, у меня стоит искусственный механический клапан. Я не могу жить без воздуха. Но я не могу и окна открыть, чтобы дышать, я задыхаюсь от этой вони, - держась за сердце, сетует 75-летний Геннадий Колышпаев, и добавляет: - Я сам работал на этом заводе, всё было хорошо, как пришли арендаторы - стало страшно пахнуть всё вокруг".

Фото Альбины Халел. Дома рядом с кожзаводом.

Ветер северный!

Жильцы и сотрудники СЭС, которые побывали здесь с проверкой, уверяют, что причина возникновения жуткого запаха - неправильное хранение отходов производства.

Зарина Кудашова с мужем Вильдаром переехали в дом по адресу Академика Сатпаева, 91 несколько лет назад. В 2022 году, "почуяв" проблему, они наведались на производство, которое расположено прямо через дорогу. Этот народный рейд прошёл в сопровождении депутата и представителя "ароматного завода", который пообещал, что все проблемы устранят, а шкуры закопают.

"Тогда мы увидели там три огромных бассейна. В этой талой воде лежали шкуры, над ними огромные мухи. Нам пообещали, что всё закопают. Так и сделали. Мы хоть вздохнули после этого. Но с наступлением лета всё снова повторилось. Я позвонила начальнику охраны и поинтересовалась, почему всё снова возобновилось. Он сказал, что территорию отдали в аренду", - рассказала нам Зарина Кудашова.

Её сосед инвалид Геннадий Колышпаев, работавший в Кожмехкомбинате, рассказал, что раньше мусор вывозили несколько раз в неделю, не давая отходам производства застаиваться.

"Они должны вывозить мусор на свалку минимум два раза в неделю. Запах в любом случае есть. Там ведь и известь, и хром используется, - говорит мужчина. - Сейчас, когда "Камазы" со шкурами идут, они уже пахнут. А там дальше что с ними делают? Когда какая-нибудь комиссия приезжает, запаха практически нет. А как все разъедутся, наступает вечер - этот запах устремляется сюда. Если ветер северный, в этих домах дышать невозможно".

Проблема века!

Кожзавод - это одно из старейших предприятий города с более чем вековой историей. А началась она в начале ХХ века в маленьких полуподвальных комнатах, где купец Плещеев устроил кустарное производство по обработке шкур крупнорогатого скота. Первыми наёмными рабочими стали народные умельцы, которые отлично владели техникой кожевенного ремесла, и которое перешло им по наследству от отцов и дедов.

После революции и с наступлением индустриализации наработки по возделыванию шкур перенесли в новое построенное здание Кожевенного завода, который открыли в 1928 году. Этот год и является временем открытия кожзавода. Механизированные цеха были укомплектованы мездрильными и разводными машинами. Сюда в 20-е года ХХ века завезли прокатные агрегаты и дубильные барабаны.

Через пять лет после обретения Казахстаном независимости, в 1996 году, производство на заводе впервые остановилось, станки встали. Затем больше 20-ти лет предприятие находилось во внешнем и доверительном управлении, работало на минимальных оборотах. А в 2020 году после десяти лет простоя, Кожмехкомбинат снова развернулся. Запуск производства совершила компания Semey Tannery, которая на тот момент входила в международную группу Kusto Group.

ТОО Semey Tannery взяла помещения завода в аренду с правом последующего выкупа. Завод на тот момент перешёл на баланс Инвестиционного фонда Казахстана (ИФК).

По данным на 2020 год завод перерабатывал больше 200 тонн сырья в месяц, а максимальная мощность была запланирована на уровне свыше 1,5 млн. квадратных метров полуфабриката в год.

Основной вид деятельности комбината - переработка шкур крупнорогатого скота, изготовление и реализация полуфабриката wet blue.

"Понятия не имею, откуда запах!"

Кожа wet blue - это полуфабрикат, полученный способом хромового дубления. В результате этого сложного химического процесса шкура животного освобождается от волос, эпидермиса, плёнок, и превращается в выделанную кожу для дальнейшей реализации за границу. Экспорто-ориентированная выделанная дерма отправляется в другие страны в виде влажных серо-голубых полотен.

Мы позвонили руководителю предприятия Semey Tannery Елжану Копбаю и попытались договориться на интервью и посещение завода. Однако глава завода заявил, что предприятие больше не функционирует, а вся территория, на которой велась очистка шкуры, была арендованная. Выходит, компания так и не выкупила производственные блоки в собственность.

Про ситуацию с тяжёлым смрадом от облагораживания шкуры Копбай не в курсе. В ходе короткого интервью удалось узнать, что он там больше не работает.

- BN: Скажите, пожалуйста, ваше предприятие работает на территории кожзавода?

- Елжан Копбай: Я сейчас там не работаю. Можете на место приехать, там другие ребята. Semey Tannery не работает около двух месяцев. Не знаю, кто там. Мы арендовали здание.

- BN: Вы проработали там несколько лет. Почему стоял такой тяжёлый запах? По какой причине?

- Елжан Копбай: Понятия не имею, почему. Производство было. У нас раньше там такого прям не было, чтобы приходили и говорили.

- BN: Вы использовали систему хромового дубления кожи?

- Елжан Копбай: Я не увлекался, не вникал, не углублялся в процессы, - сказал Елжан Копбай и закончил разговор, сославшись на занятость.

Кстати, мы разглядели территорию завода по обработке шкур КРС благодаря съёмке с дрона. Шокирующие снимки наглядно показали кучи шерсти и серо-голубоватые лужи. Почему именно такого цвета? Несложно догадаться.

Фото Илья Бароховский. Здания и территория кожзавода с высоты.

Что показали проверки?

Начиная с 2022 года активисты из числа местных жителей несколько раз обращались в городской отдел ЖКХ, управление СЭС по г. Семей, писали акиму города и лично руководству Semey Tannery. Однако запах и ныне повсюду.

В августе прошлого года в ответ на обращение жителей "санитары города" назначили внеплановую проверку в отношении компании Semey Tannery, которая выявила нарушения требований санитарных правил.

"Не проводится своевременная утилизация отходов; не заключен договор со специализированной организацией для дальнейшего обезвреживания, захоронения, использования или утилизации; на предприятии не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к временному хранению и утилизации отходов. Для проведения лабораторно-инструментальных методов исследований проб атмосферного воздуха направлено предписание о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы", - говорится в письменном ответе городского управления СЭС жителям микрорайона "Парус".

Однако лабораторно-инструментальные замеры проб атмосферного воздуха в селитебной зоне превышения не установили.

Мы также обратились за комментариями в ведомство, где нам рассказали, что по факту данной внеплановой проверки и по выявленным нарушениям был составлен протокол об административном правонарушении по статье 425 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях РК и выдано предписание об устранении нарушений.

Сколько именно составила сумма штрафа нам не озвучили. Но добавили, что в связи с обоснованностью жалоб жителей и подтверждёнными нарушениями, на 2024 год была назначена уже плановая проверка предприятия. Однако она сорвалась из-за того, что предприятие не функционирует. Но не два месяца, как сказали нам накануне в телефонном разговоре, а более полугода.

"Перед проверкой заранее за 30 дней согласно Кодексу предпринимательства мы уведомляем, что будет проверка. Semey Tannery ответили, что они не работают. Мы их уведомили в апреле этого года, потому что в мае по плану должны были их проверить. Ответили, что с декабря прошлого года они не функционируют. В этом году жители обратились к нам ещё раз. Мы рассмотрели запрос, сейчас он находится в работе. Сейчас специалисты из лаборатории выехали на эту территорию и делают замеры, проводят исследования, выясняют, какие вещества присутствуют в воздухе", - пояснила нам руководитель отдела контроля и надзора за промышленными и коммунальными объектами Управления СЭС города Семей Ажар Жадранова.

Фото предоставлено Управлением СЭС г. Семей. Анализ воздуха.

Ни днём, ни ночью

Жители "Паруса" призывают лаборантов проводить исследование воздуха в разное время в течение нескольких дней, поскольку выбросы миазмов случаются не сутки напролёт, а хаотично. Это характерное для данного района явление может настигнуть как утром, так и днём. Но чаще всего вечером, говорят люди.

"У меня маленькие дети. В эти жаркие дни мы пытаемся вывести их из душной квартиры на улицу, чтобы они продышались перед сном. И, получается, мы не можем ни дома дышать, ни на улице. Пусть хозяева производства поставят себя на наше место, подышат весь день нашим воздухом, и подумают над всем этим. Вечером запах сильнее. Бывает, вообще целый день пахнет", - говорит местный житель Бауржан Туспеков. "Люди натерпелись. И никто ничего не делает для людей. Каждый день пахнет - и зимой, и летом. У людей давление, форточки открыть невозможно. Духота изматывает. Мы сейчас здесь живём, стараемся не обращать уже на это внимания, но это невозможно. Нас травят! А что будет дальше с нашим здоровьем?", - задаёт вопрос Инесса Галактионова, волнующий всех её соседей.

Жители "Паруса" называют свой район проблемным, ибо опасности подстерегают их со всех сторон. Так, нерегулируемый пешеходный переход рядом с их домами устроен на повороте дороги и не оборудован освещением. Как напоминание об осторожности и о несчастных случаях в память о погибших пешеходах рядом с дорогой на стене кожзавода висят венки.

Фото Альбины Халел. Заросли района.

Чуть поодаль, на противоположной сторону, вот уже 30 лет пышет испарениями колодец. Внутри живут крысы. Местные жители нередко встречают их сверкающие взгляды на своём пути. Кроме того, жители призывают привести в порядок пешеходные тротуары вдоль того самого кожзавода. Стена разваливается, ветки деревьев не дают прохода пешим горожанам.

Рискованное дело

О проблеме с дурно пахнущим заводом и его последствиями для жителей знают в Общественном совете Абайской области.

К представителям назидательного органа очень часто обращаются жители города и области с жалобой на деятельность предпринимателей. Но зачастую закон либо бессилен, либо не исполняется, а в результате помочь людям чаще всего не представляется возможным.

"Завод соседствует с большим количеством жилых домов вокруг. И учитывая его размеры, было бы хорошо иметь добрососедские отношения с людьми. Это как бы чисто по-человечески. Но если брать проблему в масштабах нашего города, то кто может гарантировать, что внутри не идёт разложение биологических остатков? Мухи и крысы могут разносить болезнь, может возникнуть сложная эпидемиологическая ситуация. То есть здесь уже должен стоять вопрос не просто о гражданской ответственности бизнеса, тут уже пора поднимать вопрос о национальной безопасности. То есть эпидемия может разрастись неожиданно и в больших масштабах. И кто даст гарантию, что это не случится, и можно ли будет её остановить. Поэтому проблему нужно решать быстро и решительно!", - выразил мнение о дискутируемой проблеме член общественного совета области Абай Марат Сасанов.

За последние два года жители "Паруса" стали соседствовать не только с запахом разложения. Он несёт с собой и ещё одну назойливую проблему. Их постоянными спутниками стали мухи-падальщики. В шутку про них говорят, что они первыми прилетают на место убийства.

Местные жители помнят случай, когда эти насекомые облепили все машины в округе, оставив после себя налёт из экскрементов. Люди поначалу даже свой транспорт не признали. А со временем эти мухи перекочевали на постоянное место жительства в систему вентиляции многоэтажек, разбавив и без того богатую фауну отдушин.

Какой следующий побочный эффект ожидает семейчан в результате токсичного и смрадного симбиоза? Люди даже боятся предположить...