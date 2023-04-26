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polisia.kz Сегодня, 11:28
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Сегодня, 11:28
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Фото: polisia.kz

Труп женщины обнаружили в отеле в Алматинской области

В номере одной из алматинских гостиниц 20 апреля был обнаружен труп женщины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В отель вызвали полицейских, которые начали устанавливать обстоятельства случившегося и причину смерти. Стало известно, что женщине было 26 лет.

Уголовное правонарушение зарегистрировано в ЕРДР управления полиции Карасайского района по части 1 статьи 99 УК РК — "Убийство".

"Проведёнными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями по подозрению в совершении особо тяжкого преступления по "горячим следам" задержан 34-летний гражданин П. Подозреваемый под стражей. Другие подробности, в соответствии со статьёй 201 УПК РК, разглашению не подлежат", — говорится в сообщении.

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Сегодня, 11:28
345
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