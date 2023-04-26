Труп женщины обнаружили в отеле в Алматинской области

Фото: polisia.kz

В номере одной из алматинских гостиниц 20 апреля был обнаружен труп женщины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В отель вызвали полицейских, которые начали устанавливать обстоятельства случившегося и причину смерти. Стало известно, что женщине было 26 лет.

Уголовное правонарушение зарегистрировано в ЕРДР управления полиции Карасайского района по части 1 статьи 99 УК РК — "Убийство".