Ночью 12 января в полицию поступило сообщение о пожаре, где имеются признаки насильственной смерти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Шымкента. На месте обнаружен труп женщины.

"По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Проводится расследование", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, преступление совершено в результате семейного конфликта.