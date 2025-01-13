Труп женщины обнаружили в Шымкенте
Проводится расследование.
Сегодня, 13:14
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Сегодня, 13:14Сегодня, 13:14
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Ночью 12 января в полицию поступило сообщение о пожаре, где имеются признаки насильственной смерти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Шымкента. На месте обнаружен труп женщины.
"По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Проводится расследование", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, преступление совершено в результате семейного конфликта.
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