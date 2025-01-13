  • 13 Января, 13:50
  • BAIGENEWS

Труп женщины обнаружили в Шымкенте

Проводится расследование.

Сегодня, 13:14
АВТОР
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Труп женщины обнаружили в Шымкенте Сегодня, 13:14
Сегодня, 13:14
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Ночью 12 января в полицию поступило сообщение о пожаре, где имеются признаки насильственной смерти, передаёт BaigeNews.kz  со ссылкой на ДП Шымкента. На месте обнаружен труп женщины.

"По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Проводится расследование", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, преступление совершено в результате семейного конфликта.

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