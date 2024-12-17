Труп женщины найден на месте пожара в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Пожар произошёл в жилом доме 17 декабря в 05:47. Площадь возгорания составила сто квадратных метров. На месте происшествия обнаружено тело женщины 1972 года рождения.

С отравлением угарным газом доставлены в больницу 24-летний и 23-летний мужчины, а также младенец 2024 года рождения. Пожар был полностью ликвидирован в 06:59. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ведётся расследование, ход которого находится на контроле руководства департамента полиции Шымкента.