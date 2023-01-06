Труп женщины нашли возле многоэтажки в Петропавловске

Фото: МВД РК

В Петропавловске 47-летняя женщина совершила суицид, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

"6 января около 12:25 на оперативный канал "102" УП города Петропавловска поступило сообщение о том, что возле многоэтажного дома по улице Жамбыла лежит женщина без признаков жизни. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Полицейскими установлена личность пострадавшей. По предварительной версии, 47-летняя горожанка совершила суицид, выпрыгнув из чердака многоэтажного дома", - сообщили в МВД.

Данный факт внесён в ЕРДР по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.