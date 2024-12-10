Жуткая находка: труп в авто обнаружили в Алматы
Автомобиль был припаркован возле частной школы.
Сегодня, 10:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:11Сегодня, 10:11
237
В Казнете активно распространяется информация о найденном 10 декабря в авто трупе мужчины. Машина была припаркована возле частной школы в Алматы. В полиции информацию подтвердили.
"По факту обнаружения трупа мужчины без видимых признаков насильственной смерти проводится расследование. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность", - говорится в сообщении.