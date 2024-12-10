В Казнете активно распространяется информация о найденном 10 декабря в авто трупе мужчины. Машина была припаркована возле частной школы в Алматы. В полиции информацию подтвердили.

"По факту обнаружения трупа мужчины без видимых признаков насильственной смерти проводится расследование. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность", - говорится в сообщении.