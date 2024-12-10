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Жуткая находка: труп в авто обнаружили в Алматы

Автомобиль был припаркован возле частной школы.

Сегодня, 10:11
АВТОР
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Жуткая находка: труп в авто обнаружили в Алматы Сегодня, 10:11
Сегодня, 10:11
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В Казнете активно распространяется информация о найденном 10 декабря в авто трупе мужчины. Машина была припаркована возле частной школы в Алматы. В полиции информацию подтвердили.

"По факту обнаружения трупа мужчины без видимых признаков насильственной смерти проводится расследование. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность", - говорится в сообщении.

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