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Лента новостей

pxfuel.com Вчера, 16:42
713
Вчера, 16:42
713
Фото: pxfuel.com

Труп новорождённого в коробке обнаружили в Актобе

19 декабря в 22.05 часов в полицию сообщили о том, что возле многоэтажного дома по улице Г. Жубановой обнаружен труп ребенка в бумажной коробке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал Polisia.kz.

По данному факту на место происшествия направлена следственно-оперативная группа, которой изъят труп новорождённого мальчика.

Начато досудебное расследование по ст. 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка". Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводятся оперативные мероприятия направленные на установление матери.

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BaigeNews.kz
Вчера, 16:42
713
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