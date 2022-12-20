Труп новорождённого в коробке обнаружили в Актобе

Фото: pxfuel.com

19 декабря в 22.05 часов в полицию сообщили о том, что возле многоэтажного дома по улице Г. Жубановой обнаружен труп ребенка в бумажной коробке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал Polisia.kz.

По данному факту на место происшествия направлена следственно-оперативная группа, которой изъят труп новорождённого мальчика.

Начато досудебное расследование по ст. 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка". Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводятся оперативные мероприятия направленные на установление матери.