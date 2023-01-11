Труп нелегального старателя обнаружили на шахте Бестобе

Фото: АО "АК Алтыналмас"

На территории неработающей шахты рудника Бестобе обнаружен труп нелегального старателя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "АК Алтыналмас".

О происшествии в полицию сообщил дежурный работник рудника. На поверхность тело подняли другие "чёрные" старатели.

Личность жертвы установлена – уроженец Узбекистана 1982 года рождения.

Также установлен также очевидец происшествия – мужчина 1991 года рождения, проживающий в Жанааркинском районе Карагандинской области. Он рассказал, что находится в шахте уже две недели. Он обнаружил тело лежащего на спине мужчины без признаков жизни недалеко от "кандейки" (комната отдыха горняков). Рядом с трупом лежали камни. Погибший, по его словам, находился в шахте на протяжении 18 дней.

После со своим подельником 1994 года рождения, жителем близлежащего посёлка Бестобе, они погрузили тело в мешок и извлекли на поверхность с 475-го горизонта шахты "Центральная", где его впоследствии и обнаружили. По данному происшествию заведено уголовное дело.

Отметим, что компания "АК Алтыналмас", которой принадлежит рудник, неоднократно предупреждала об опасности нелегальной добычи золотосодержащей руды в шахте рудника Бестобе. На сегодняшний день шахта законсервирована: электронная и телефонная связь отключена, стволы шахт перекрыты, люки ходовых отделений заварены, двери опечатаны и сданы под охрану, вентиляция не работает, подъёмные установки приведены в нерабочее состояние, экстренный запуск подъёмных установок невозможен. К тому же рудник продолжает затапливаться грунтовыми водами.

"Несмотря на опасные условия, неоднократные предупреждения, устойчивую холодную погоду незаконные золотодобытчики продолжают проникать в шахту, рискуя собственными жизнью и здоровьем. Компания призывает воздержаться от незаконного спуска в шахту, а находящихся в шахте старателей – срочно её покинуть", - отметили в компании.

В 2022 году здесь задержаны и переданы полиции более 940 нелегальных старателей.