В Актау в подъезде многоэтажного жилого дома обнаружили труп мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, о трупе на межлестничной площадке пятого этажа 24 дома шестого микрорайона 11 февраля сообщили жильцы. Скончавшийся – гражданин без определённого места жительства.