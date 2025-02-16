Труп найден в жилом доме Актау
Скончавшийся – гражданин без определённого места жительства.
Сегодня, 04:10
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Сегодня, 04:10Сегодня, 04:10
135Фото: BaigeNews.kz
В Актау в подъезде многоэтажного жилого дома обнаружили труп мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, о трупе на межлестничной площадке пятого этажа 24 дома шестого микрорайона 11 февраля сообщили жильцы. Скончавшийся – гражданин без определённого места жительства.
"Труп не криминальный, наступила биологическая смерть", – сообщили в департаменте полиции.
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