  • 16 Февраля, 05:44
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Труп найден в жилом доме Актау

Скончавшийся – гражданин без определённого места жительства.

Сегодня, 04:10
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 04:10
Сегодня, 04:10
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Фото: BaigeNews.kz

В Актау в подъезде многоэтажного жилого дома обнаружили труп мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, о трупе на межлестничной площадке пятого этажа 24 дома шестого микрорайона 11 февраля сообщили жильцы. Скончавшийся – гражданин без определённого места жительства.

"Труп не криминальный, наступила биологическая смерть", – сообщили в департаменте полиции.

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