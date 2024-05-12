Труп мужчины обнаружили в затопленном доме в Петропавловске

В Петропавловске водолазы обнаружили труп мужчины, который пропал без вести 13 апреля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Тело мужчины нашли в доме в микрорайоне Подгора после того, как оттуда ушла вода – такая информация появилась в соцсетях.

В пресс-службе департамента полиции СКО подтвердили, что найден труп мужчины, который пропал 13 апреля – в день, когда в микрорайон Подгора хлынула талая вода.

"13-го апреля поступило сообщение о том, что без вести пропал 34-летний житель города. 12 мая водолазы обнаружили труп мужчины без видимых наружных повреждений. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу", – сообщили в полиции.