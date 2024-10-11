  • 11 Октября, 20:44
  • BAIGENEWS

Труп мужчины обнаружили в сгоревшем авто: задержан подозреваемый в убийстве

Сегодня, 20:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Арман Мухатов/BaigeNews.kz Сегодня, 20:02
Сегодня, 20:02
107
Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz

В Талдыкоргане мужчину, которого ранее считали пропавшим без вести, нашли мёртвым в сгоревшем автомобиле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамента полиции области Жетысу.

По данным ведомства,  полиция расследует уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали.

"В ходе оперативно-следственных мероприятий вдоль объездной дороги Талдыкоргана была обнаружена автомашина, принадлежавшая пропавшему. На основе собранных вещественных доказательств оперативными работниками был установлен и задержан 37-летний местный житель, который признался в совершении преступления", —  прокомментировал заместитель начальника департамента полиции Жетысуской области Ельдар Абдикенов.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Жетісу Облысының Полиция Департаменті (@zhetysu.police)

Отмечается, что подозреваемый взят под стражу. Расследование находится на особом контроле руководства областного департамента полиции и прокуратуры. 

 

Самое читаемое

Наверх