Труп мужчины обнаружили в сгоревшем авто: задержан подозреваемый в убийстве
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В Талдыкоргане мужчину, которого ранее считали пропавшим без вести, нашли мёртвым в сгоревшем автомобиле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамента полиции области Жетысу.
По данным ведомства, полиция расследует уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали.
"В ходе оперативно-следственных мероприятий вдоль объездной дороги Талдыкоргана была обнаружена автомашина, принадлежавшая пропавшему. На основе собранных вещественных доказательств оперативными работниками был установлен и задержан 37-летний местный житель, который признался в совершении преступления", — прокомментировал заместитель начальника департамента полиции Жетысуской области Ельдар Абдикенов.
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Отмечается, что подозреваемый взят под стражу. Расследование находится на особом контроле руководства областного департамента полиции и прокуратуры.
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