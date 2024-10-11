Труп мужчины обнаружили в сгоревшем авто: задержан подозреваемый в убийстве

В Талдыкоргане мужчину, которого ранее считали пропавшим без вести, нашли мёртвым в сгоревшем автомобиле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамента полиции области Жетысу.

По данным ведомства, полиция расследует уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали.

"В ходе оперативно-следственных мероприятий вдоль объездной дороги Талдыкоргана была обнаружена автомашина, принадлежавшая пропавшему. На основе собранных вещественных доказательств оперативными работниками был установлен и задержан 37-летний местный житель, который признался в совершении преступления", — прокомментировал заместитель начальника департамента полиции Жетысуской области Ельдар Абдикенов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жетісу Облысының Полиция Департаменті (@zhetysu.police)

Отмечается, что подозреваемый взят под стражу. Расследование находится на особом контроле руководства областного департамента полиции и прокуратуры.