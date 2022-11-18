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BaigeNews.kz Сегодня, 01:29
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Сегодня, 01:29
216
Фото: BaigeNews.kz

Труп мужчины обнаружили на руднике в Улытауской области

На руднике "Жомарт" корпорации "Казахмыс" обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

"17 ноября на территории рудника корпорации "Казахмыс" с признаками насильственной смерти обнаружен труп 40-летнего мужчины. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 99 часть 1 УК РК "Убийство". В настоящее время проводятся оперативно- розыскные мероприятия с целью установления и задержания подозреваемых лиц. Обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе ДП Улытауской области.

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#убийство #рудник #Казахмыс #Жезказган #Улытау
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:29
216
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