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Труп мужчины обнаружили на берегу Зайсана

Сегодня, 02:06
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 02:06
Сегодня, 02:06
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Фото: Polisia.kz

В области Абай по "горячим следам" раскрыли смертельный наезд на мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

5 августа около 19:30 часов на берегу озера Зайсан на участке "Береговой" Тассайского сельского округа был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Полицейскими по "горячим следам" установлен 30-летний водитель, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя авто Subaru Legacy допустил наезд на 32-летнего пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте ДТП.

"В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, в рамках досудебного расследования по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение смерти", - сообщили в полиции.

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