Труп мужчины обнаружили на берегу Зайсана

В области Абай по "горячим следам" раскрыли смертельный наезд на мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

5 августа около 19:30 часов на берегу озера Зайсан на участке "Береговой" Тассайского сельского округа был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Полицейскими по "горячим следам" установлен 30-летний водитель, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя авто Subaru Legacy допустил наезд на 32-летнего пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте ДТП.