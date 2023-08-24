Труп мужчины обнаружили на берегу Зайсана
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В области Абай по "горячим следам" раскрыли смертельный наезд на мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
5 августа около 19:30 часов на берегу озера Зайсан на участке "Береговой" Тассайского сельского округа был обнаружен труп неизвестного мужчины.
Полицейскими по "горячим следам" установлен 30-летний водитель, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя авто Subaru Legacy допустил наезд на 32-летнего пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте ДТП.
"В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, в рамках досудебного расследования по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение смерти", - сообщили в полиции.
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