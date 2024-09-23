Труп мужчины найден в горах Алматы
Сегодня, 02:30
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Сегодня, 02:30Сегодня, 02:30
100Фото: РОСО МЧС РК
В горах Алматы найден труп 30-летнего мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС РК (РОСО).
В РОСО поступил вызов об обнаружении тела мужчины в ущелье Проходное, ближе к перевалу Алматы-Алагир.
Спасатели транспортировали тело на перевал Джусалы-Кезень и передали сотрудникам полиции.
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