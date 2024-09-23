Труп мужчины найден в горах Алматы

В горах Алматы найден труп 30-летнего мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС РК (РОСО).

В РОСО поступил вызов об обнаружении тела мужчины в ущелье Проходное, ближе к перевалу Алматы-Алагир.

Спасатели транспортировали тело на перевал Джусалы-Кезень и передали сотрудникам полиции.