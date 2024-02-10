Труп мужчины нашли в отеле в Акмолинской области

В одном из отелей Бурабайского района Акмолинской области найден пропавший местный житель в повешенном состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

По данным департамента полиции региона, к стражам порядка Бурабайского района обратилась 56-летняя жительница Щучинска с просьбой о помощи в поисках её 39-летнего зятя. Мужчина не выходил на связь с 6 февраля.

В ходе поисков были допрошены знакомые и близкие пропавшего. Выяснилось, что 39-летний мужчина увлекался азартными играми и ставками. Был проверен гостиничный комплекс, где он был замечен в последний раз. Полицейские также провели подворовой обход всего района. И только на следующий день в одном из местных отелей был найден труп пропавшего мужчины в повешенном состоянии.

Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в полиции.