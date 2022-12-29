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polisia.kz Сегодня, 16:03
386
Сегодня, 16:03
386
Фото: polisia.kz

Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе

Тело недоношенного ребёнка нашли в Таразе. Начато расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 29 декабря в 11:30.

"В дежурную часть 2-го отдела полиции УП Тараза поступила информация о том, что возле мусорного бака по улице Байзак батыра в пластмассовом ведре обнаружен труп недоношенного плода", - сообщили в полиции. 

На место выехала следственно-оперативная группа. 

Тело доставили в Жамбылский областной морг. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Проводятся оперативные мероприятия по установлению матери ребёнка.

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#происшествие #криминал #Тараз
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:03
386
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