На окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве 16-летнего Шерзата Полата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

"Установлено, что погибший являлся дядей несовершеннолетнего Шерзата Болата, трагически погибшего 4 октября текущего года. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств. На данном этапе следствия каких-либо признаков криминального характера не установлено", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что семья погибшего Шерзата Полата все время находилась под охраной полицейских. За все время каких-либо угроз семье погибшего не зафиксировано.

"Из пояснений сотрудников, осуществлявших охрану, установлено, что мужчина вышел из охраняемого объекта в 23:30 часов и уехал на личном автотранспорте. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Дополнительные сведения будут предоставлены по мере их поступления", - добавили в ДП.

Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата Полата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны. Аким Алматинской области провёл заседание оперативного штаба. Позже власти отчитались о ходе расследования по факту поджога дома в Талгарском районе.

На фоне громкого расследования высокопоставленные чиновники и полицейские в Алматинской области лишились должностей.