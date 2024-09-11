Труп девочки обнаружили в одном из районов Астаны
Сегодня, 13:54
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Сегодня, 13:54Сегодня, 13:54
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В Астане в заброшенном доме по улице Кравцова было найдено тело ребенка, передаёт BaigeNews..
Как сообщают полицейские, 10 сентября поступила информация о обнаружении девочки без признаков жизни.
"В ходе осмотра трупа несовершеннолетней видимых телесных повреждений не выявлено, причина смерти устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело. Иные данные досудебного расследования в соответствии со статьёй 201 УПК РК, разглашению не подлежат", - прокомментировали в департаменте полиции.
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