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  • BAIGENEWS

Труп девочки обнаружили в одном из районов Астаны

Сегодня, 13:54
АВТОР
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Труп девочки обнаружили в одном из районов Астаны Сегодня, 13:54
Сегодня, 13:54
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В Астане в заброшенном доме по улице Кравцова было найдено тело ребенка, передаёт BaigeNews.. 

Как сообщают полицейские, 10 сентября поступила информация о обнаружении девочки без признаков жизни.

"В ходе осмотра трупа несовершеннолетней видимых телесных повреждений не выявлено, причина смерти устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело. Иные данные досудебного расследования в соответствии со статьёй 201 УПК РК, разглашению не подлежат", - прокомментировали в департаменте полиции.

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