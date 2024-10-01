Труп 20-летней девушки нашли в Астане

Девушку без признаков жизни обнаружили жители одного из ЖК и незамедлительно сообщили в полицию, передаёт BaigeNews. В ДП прокомментировали инцидент.

"30 сентября на канал 102 поступило сообщение, что по улице Майлина лежит девушка без признаков жизни. Личность 20-летней покойной установлена. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.