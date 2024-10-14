Труп 19-летнего парня нашли под окнами многоэтажки в Астане
Сегодня, 23:40
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Сегодня, 23:40Сегодня, 23:40
32Фото: polisia.kz
В Астане под окнами многоэтажного дома обнаружен труп 19-летнего парня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции столицы.
Сообщается, что ЧП произошло 13 октября в Алматинском районе Астаны.
"По предварительным данным, он выпал из окна девятого этажа. Участники происшествия установлены. Ведётся работа по выяснению обстоятельств случившегося. Все доводы и заявления сторон, в том числе матери погибшего, будут тщательно проверены в рамках расследования", – сообщили в полиции.
Возбуждено уголовное дело, оно находится на особом контроле начальника департамента полиции Астаны.
В соцсетях появилось видеообращение якобы матери погибшего парня, которая заявила, что несколько человек выкинули её сына с 9 этажа.
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