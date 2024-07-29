Трудовой стаж 800 лет: как семья Амангельдиновых вошла в историю Казахстана

Более 800 лет – таков общий трудовой стаж семьи Амангельдиновых на железной дороге. Сегодня дело отцов продолжает его правнучка – Лейла, железнодорожник в четвертом поколении, передаёт BaigeNews.kz.

Во главе династии стоит Орысбек Амангельдинов. Он участвовал в строительстве легендарной турксибской железной дороги и проработал в железнодорожной отрасли 55 лет - в период с 1919 по 1974 годы.

"Свою трудовую деятельность прадед начал рабочим на станции Тансык. Много лет проработал путейцем-монтером, бригадиром, мастером, старшим дорожным мастером 30-й Матайской дистанции пути. Как опытный и квалифицированный специалист награжден Орденом "Трудового Красного Знамени" в 1951 году, Орденом Ленина в 1954 году, имеет восемь медалей за образцовое и отличное содержание вверенного участка пути, в 1955 награжден знаком "Отличный путеец", грамотами от руководства дороги, отделений и дистанций пути в 1958 году", - говорит Лейла Амангельдинова.

Все 10 сыновей Орысбека Амангельдинова работали на железной дороге. Один из них – отец нашей героини.

"Мой дедушка дослужился до "Почетного железнодорожника", - отметила она.

В целом, по ее словам, с момента образования династии профессию железнодорожника выбрали 26 членов семьи. Их суммарный трудовой стаж работы составляет более 800 лет.

"Мой отец проработал на рядовых, производственных должностях на железной дороге. Он пришел в профессию рабочим, монтером в ШЧ Семей в 1982 году, с 1989 -1992 работал в ЭЧ-5 мастером–бригадиром, с 1992 - до трагической кончины 1998 года работал заместителем директора по воспитательной работе в железнодорожно-техническом училище №27. Моя мама - Альбина Амангельдинова, начала свою трудовую деятельность в 1991 году билетным кассиром на ст. Семипалатинск, с 1994 - 2004 работала экономистом, главным бухгалтером НГЧ-8 РСЭП 725, с 2004 - начальником отдела, вице-президентом АО "Темиржолжылу", с 2006 года работала финансовым директором ОЮЛ "Транспетролиум" (группа ТЭК), с 2008 года главный менеджер по развитию вагоностроения АО " Информационный Центр Развития", с 2010 года и по настоящее время директор ТОО "Dar company", - добавила спикер.



Сама Лейла начала свой трудовой путь товарным кассиром, сейчас работает в центральном аппарате КТЖ.

"Свою трудовую деятельность на железной дороге начала после окончания магистратуры в 2012 году на производственную должность товарного кассира Карагандинского отделения дороги ст. Майкудук. В 2013 году была принята ведущим инженером по нормированию труда станции Астана филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция перевозочного процесса". В 2019 году принята в центральный аппарат ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" менеджером Департамента по управлению человеческими ресурсами. В настоящее время являюсь главным менеджером Департамента управления человеческими ресурсами национальной компании "КазахстанТемирЖолы", - добавила Лейла.

Она является представителем четвертого поколения трудовой династии. По ее словам, работа на железной дороге не просто профессия, а призвание.

"Мой прадед говорил: "Железная дорога была, есть и будет". Я на своем месте", - резюмировала Лейла Амангельдинова.

Ее дочь Амина, намерена продолжить семейную традицию, и мечтает в будущем стать проводником. Она говорит, что железная дорога – это артерии экономики страны, а люди, работающие здесь, настоящие герои, люди, которые каждый день, и в зной и в холод, обеспечивают ее четкую работу.

Фото из семейного архива Амангельдиновых.