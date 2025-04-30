Трудовая книжка едва не лишила казахстанца пенсии
Решение суда вступило в законную силу.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Районный суд Бескарагайского района в области Абай помог пенсионеру восстановить свои права: гражданин Ж. обратился с заявлением об установлении юридического факта принадлежности трудовой книжки, которая стала препятствием для получения государственной базовой пенсии, передаёт BaigeNews.kz.
Проблема оказалась в деталях: при оформлении документов были допущены ошибки в анкетных данных, из-за чего его трудовая книжка не была признана действительной. Государственные органы вернули документы с требованием подтвердить её принадлежность в суде.
На основании статей 305–306 Гражданского процессуального кодекса РК, суд установил юридический факт, имеющий значение для заявителя, и тем самым восстановил его право на получение пенсии.
Решение суда вступило в законную силу. Благодаря нему гражданин Ж. теперь сможет оформить пенсию без дополнительных преград.
Самое читаемое
- Женщину убили в элитном ЖК в Атырау
- Казахстанский фильм завоевал девять наград на международном кинофестивале
- Ружьё принёс Шерзат – в суде показали видео допроса по резонансному делу
- "Я понял, что они идут добивать": в суде по делу Шерзата показали видео следственного эксперимента
- Жительницу Актау наказали за развешанное на улице бельё