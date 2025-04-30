Районный суд Бескарагайского района в области Абай помог пенсионеру восстановить свои права: гражданин Ж. обратился с заявлением об установлении юридического факта принадлежности трудовой книжки, которая стала препятствием для получения государственной базовой пенсии, передаёт BaigeNews.kz.

Проблема оказалась в деталях: при оформлении документов были допущены ошибки в анкетных данных, из-за чего его трудовая книжка не была признана действительной. Государственные органы вернули документы с требованием подтвердить её принадлежность в суде.

На основании статей 305–306 Гражданского процессуального кодекса РК, суд установил юридический факт, имеющий значение для заявителя, и тем самым восстановил его право на получение пенсии.

Решение суда вступило в законную силу. Благодаря нему гражданин Ж. теперь сможет оформить пенсию без дополнительных преград.