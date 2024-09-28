Трудовая династия Сильнягиных: почти 40 лет в атомной отрасли в Казахстане

Ежегодно 28 сентября в Казахстане отмечают профессиональный праздник работники атомной отрасли. В этой сфере немало династий. Одна из них – семья Сильнягиных, трудящихся в Институте ядерной физики. Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Непростые 90-ые

Павел Сильнягин — начальник группы газо-вакуумной петлевой установки Института ядерной физики. Его трудовой стаж составляет 39 лет. Мужчина родом из посёлка Алатау в Алматинской области. Говорит, при выборе профессии на него оказало влияние наличие в регионе научно-исследовательского атомного реактора.

"Возможно, сфера атомной промышленности привлекла меня именно потому, что Институт ядерной физики находился так близко. Это очень интересная область, охватывающая множество аспектов. Здесь есть возможность для научных исследований, экспериментов и практического опыта", - рассуждает Павел Сильнягин.

В 1990 году он окончил Казахский национальный аграрный исследовательский университет (КазНАИУ) и начал работать в Институте ядерной физики. В это время здесь трудилась и его супруга Надежда Сильнягина.

В институте было интересно, но после распада Советского Союза в стране наступили тяжёлые времена. Зарплаты научным сотрудникам не хватало. Чтобы обеспечить семью, Павел решил уволиться и пойти работать на СТО.

"Многие установки перестали функционировать, возникли проблемы с поставками. Нужно было обеспечивать семью и приходилось всячески выкручиваться. Это было непростое время. Я находился в замешательстве", - вспоминает Павел Сильнягин.

По стопам родителей

Надежда Сильнягина продолжала работать в институте. Несмотря на то, что её супруг был занят уже в другой сфере, он не забывал об атомной промышленности. Дома они часто обсуждали изменения и развитие Института ядерной физики Национального ядерного центра.

"Можно сказать, я всегда был в курсе всего, что происходило в Институте, и с радостью следил за положительными изменениями, которые там происходили", — вспоминает Сильнягин.

В 2012 году он вернулся в институт. Решение вызвано желанием развивать атомную промышленность в стране. Специалист отмечает, что успешная работа института, хорошие условия для сотрудников и современное оборудование также повлияли на его выбор.

Стремление развивать атомную отрасль оказало значительное влияние не только на профессиональную деятельность родителей, но и на судьбы детей Сильнягиных. Их старший сын Павел получил степень бакалавра в области авиационной техники. Сейчас он трудится инженером-механиком в Институте ядерной физики, применяет знания и навыки для решения сложных научных задач и развития новых технологий.

Младший сын - Александр Сильнягин идёт по стопам старшего брата и занимает должность заместителя начальника отдела по технологиям в Научно-техническом отделе ускорительных технологий этого же Института. Общий стаж их работы составляет 14 лет.

"Наверное, наша работа повлияла на стремление и выбор детей. В семье мы всегда придерживались принципов профессионального подхода к делу и стремления к самосовершенствованию. Старались прививать сыновьям ценность труда и настойчивости в достижении поставленных целей. Для нас было очень важно, чтобы дети не просто выбирали профессии, а осознанно подходили к своему выбору, понимая его значимость и влияние на их будущее", - говорит Павел Сильнягин.

Кадры в атомной промышленности

Он подчеркивает ключевую роль Института ядерной физики в развитии атомной промышленности. По его мнению, это научное учреждение обладает значительными перспективами. Именно в стенах института формируются квалифицированные кадры, которые станут основой для прогресса в атомной отрасли, подчеркивает специалист.

"Важность данного учреждения сложно переоценить, так как оно не только занимается фундаментальными исследованиями, но и активно участвует в подготовке специалистов, способных решать современные задачи в области атомной энергетики и ядерных технологий", - говорит Павел Сильнягин.

Строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане может оказать значительное положительное влияние на развитие атомной промышленности в стране, отмечает эксперт в данной области. По его мнению, наличие квалифицированных кадров и учебных заведений, специализирующихся на подготовке специалистов в этой сфере, создает прочную основу для успешной реализации подобных проектов.

"У нас есть все необходимые ресурсы для этого, включая высококвалифицированный персонал и современные учебные учреждения, готовящие специалистов в области атомной энергетики. Если решение о строительстве АЭС будет принято, это станет катализатором для нового этапа развития атомной энергетики в Казахстане", - добавил он.

Фото из личного архива Павла Сильнягина