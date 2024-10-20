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Трудоустройство "мёртвых душ" обнаружили в филиале КТЖ

Сегодня, 19:24
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rail-news.kz Сегодня, 19:24
Сегодня, 19:24
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Фото: rail-news.kz

Ревизорская комиссия АО "НК "Қазақстан темір жолы" с помощью собственных внутренних проверок выявила факты формальной трудовой деятельности работников в филиале АО "НК "ҚТЖ" - "Дирекция автоматизации и цифровизации", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rail-news.kz. 

Как сообщила пресс-служба компании, материалы проверок переданы в правоохранительные органы.  

В Астане антикоррупционная служба провела досудебное расследование. Следствие доказало, что ущерб компании из-за устройства "мёртвых душ" составил 21 миллион тенге.  

Установлено, что формально трудоустроенные люди по поручению руководителя филиала участвовали в строительстве частного жилого дома.  

Компания КТЖ была признана потерпевшей стороной. В данный момент материалы дела рассматривают в межрайонном суде по уголовным делам Астаны.  

"КТЖ оказывает полное содействие следствию. В компании  действует политика нулевой терпимости к любым нарушениям",— отметили в пресс-службе.

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