Трудоустройство "мёртвых душ" обнаружили в филиале КТЖ

Ревизорская комиссия АО "НК "Қазақстан темір жолы" с помощью собственных внутренних проверок выявила факты формальной трудовой деятельности работников в филиале АО "НК "ҚТЖ" - "Дирекция автоматизации и цифровизации", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rail-news.kz.

Как сообщила пресс-служба компании, материалы проверок переданы в правоохранительные органы.

В Астане антикоррупционная служба провела досудебное расследование. Следствие доказало, что ущерб компании из-за устройства "мёртвых душ" составил 21 миллион тенге.

Установлено, что формально трудоустроенные люди по поручению руководителя филиала участвовали в строительстве частного жилого дома.

Компания КТЖ была признана потерпевшей стороной. В данный момент материалы дела рассматривают в межрайонном суде по уголовным делам Астаны.