Прокуратура Кызылординской области провела анализ соблюдения трудового законодательства и выявила нарушения в выплате зарплаты участникам программы "Молодёжная практика", передаёт BaigeNews.kz.

Выяснилось, что 2 360 человек не получили оплату за январь. Задолженность составила 263,9 миллиона тенге.​

После вмешательства прокуратуры долги погашены. Руководители и сотрудники уполномоченного органа по занятости привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее были названы профессии с самыми высокими зарплатами в Казахстане.