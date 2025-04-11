Трудоустроенные по программе "Молодёжная практика" не получали зарплату в Кызылординской области
В дело вмешалась прокуратура.
Сегодня, 17:30
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Сегодня, 17:30Сегодня, 17:30
95Фото: baigenews.kz
Прокуратура Кызылординской области провела анализ соблюдения трудового законодательства и выявила нарушения в выплате зарплаты участникам программы "Молодёжная практика", передаёт BaigeNews.kz.
Выяснилось, что 2 360 человек не получили оплату за январь. Задолженность составила 263,9 миллиона тенге.
После вмешательства прокуратуры долги погашены. Руководители и сотрудники уполномоченного органа по занятости привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее были названы профессии с самыми высокими зарплатами в Казахстане.
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