  • 11 Апреля, 18:24
  • BAIGENEWS

Трудоустроенные по программе "Молодёжная практика" не получали зарплату в Кызылординской области

В дело вмешалась прокуратура.

Сегодня, 17:30
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30
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Фото: baigenews.kz

Прокуратура Кызылординской области провела анализ соблюдения трудового законодательства и выявила нарушения в выплате зарплаты участникам программы "Молодёжная практика", передаёт BaigeNews.kz.

Выяснилось, что 2 360 человек не получили оплату за январь. Задолженность составила 263,9 миллиона тенге.

После вмешательства прокуратуры долги погашены. Руководители и сотрудники уполномоченного органа по занятости привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее были названы профессии с самыми высокими зарплатами в Казахстане.

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