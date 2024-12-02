Трубы на 72 млн тенге украли при прокладке газопровода в области Жетысу

Кражу газовых труб на сумму свыше 72,5 миллиона тенге раскрыли в Аксуском районе области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz.

С заявлением в полицию обратился директор ТОО "Транс Азия Констракшн". По его словам, неизвестные похитили 27 труб, которые прокладывали на участке трассы Алматы – Өскемен между посёлками Кызылагаш и Жансугуров.

Строительство магистрального газопровода проводится на трассе "Талдыкорган – Ушарал", его стоимость оценивается в 131,7 миллиарда тенге. Проект включает прокладку 302 километров газопровода, установку шести автоматизированных газораспределительных станций и обеспечение газом 66 населённых пунктов, где проживают около 124 тысяч человек.

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Они оказались жители Алматинской области. Все задержанные находятся под стражей, в отношении них ведётся досудебное расследование.