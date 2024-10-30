Трубопровод заменили на одной из улиц в центре Алматы

В Алматы завершили замену трубопровода по улице Курмангазы, от Пушкина до Зенкова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.

"На участке протяжённостью 305 метров заменили трубопровод, введённый в эксплуатацию в 1986 году. Теперь он обеспечивает теплом и горячей водой пять жилых домов и четыре объекта", - проинформировали в акимате.

В этом году по поручению акима Алматы Ерболата Досаева реконструировано 20 км теплосетей, работы велись в шести районах города в межотопительный период. Благоустройство участков после реконструкции проводится поэтапно в зависимости от погодных условий.