Трубопровод заменили на одной из улиц в центре Алматы
Сегодня, 09:30
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Сегодня, 09:30Сегодня, 09:30
109Фото: акимат г. Алматы
В Алматы завершили замену трубопровода по улице Курмангазы, от Пушкина до Зенкова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.
"На участке протяжённостью 305 метров заменили трубопровод, введённый в эксплуатацию в 1986 году. Теперь он обеспечивает теплом и горячей водой пять жилых домов и четыре объекта", - проинформировали в акимате.
В этом году по поручению акима Алматы Ерболата Досаева реконструировано 20 км теплосетей, работы велись в шести районах города в межотопительный период. Благоустройство участков после реконструкции проводится поэтапно в зависимости от погодных условий.
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