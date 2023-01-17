Тройняшки появились на свет в Уральске

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Первая в этом году тройня родилась в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

С интервалом в одну минуту в областном перинатальном центре появились на свет девочки. Их назвали Айназ, Айзада, Айдана. Вес детей при рождении составил 2279, 2240 и 2700 граммов.

"Схватки у женщины начались раньше срока, ей провели операцию кесарево сечение. Малыши до набора веса находились под наблюдением врачей в областном перинатальном центре. Сегодня их выписали из больницы", - сообщили в Минздраве.

По словам 39-летней Жадры Инкаровой, матери тройни, Айдана и Айзада очень похожи друг на друга. А Айназ немного отличается. В семье ещё есть дети - два сына и дочь.

В прошлом году в областном перинатальном центре родилось 6 116 детей, большинство девочек.