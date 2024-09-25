Тройня родилась в Петропавловске

В Петропавловске родилась первая в этом году тройня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Стать многодетными родителями семье помогла госпрограмма "Аңсаған сәби". Все три девочки и мама чувствуют себя прекрасно. А дома женщину и сестрёнок ждёт семилетний сын, который тоже родился благодаря ЭКО.

Жительница Петропавловска Юлия Ильяшенко стала мамой уже во второй раз. Оба раза появиться на свет малышам помогла процедура ЭКО.

"Я участвовала в программе "Аңсаған сәби", собирала анализы, готовилась. Когда узнала, что будут тройняшки, немного была в шоке. Вообще мы мечтали о девочках-двойняшках, а родились трое. Дома меня ждёт сын, ему семь лет", — рассказала женщина.

Тройняшки появились на свет 17 сентября. Девочек назвали Елизавета, Ангелина и Маргарита. Самая маленькая из них весит 1976 граммов.