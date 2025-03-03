В сельском округе Жаушықұм Шардаринского района недавно родилась тройня, передаёт BaigeNews.kz.

Семья Оңайовых пополнилась тремя младенцами. Аким района Арман Карсыбаев посетил их дом, чтобы поздравить родителей и вручить специальные подарки и денежный сертификат на 3 млн тенге.

Уточняется, что трое детей: Серик Аянат Газизкызы, Серик Айкын Газизулы и Серик Айдын Газизулы появились на свет в декабре прошлого года.

Мать, Төлеген Асылзада Абдигаппаркызы, родилась 6 ноября 2000 года в Жетысае, а отец, Оңай Газиз Серикулы, родился 29 сентября 1995 года в Жаушықұм и работает учителем математики в местной школе-лицее.