Тройня родилась у учителя математики в Туркестанской области
Аким района поздравил родителей.
Сегодня, 14:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:49Сегодня, 14:49
39Фото: Акимат Туркестанской области
В сельском округе Жаушықұм Шардаринского района недавно родилась тройня, передаёт BaigeNews.kz.
Семья Оңайовых пополнилась тремя младенцами. Аким района Арман Карсыбаев посетил их дом, чтобы поздравить родителей и вручить специальные подарки и денежный сертификат на 3 млн тенге.
Уточняется, что трое детей: Серик Аянат Газизкызы, Серик Айкын Газизулы и Серик Айдын Газизулы появились на свет в декабре прошлого года.
Мать, Төлеген Асылзада Абдигаппаркызы, родилась 6 ноября 2000 года в Жетысае, а отец, Оңай Газиз Серикулы, родился 29 сентября 1995 года в Жаушықұм и работает учителем математики в местной школе-лицее.
Самое читаемое
- Франция, Великобритания и Украина подготовят план перемирия для Трампа
- Саммит европейских лидеров по Украине завершился спустя два часа
- Даурен Абаев рассказал о сложностях с пребыванием граждан Казахстана в России
- 13-летний казахстанец вырвался в финал турнира серии Tennis Europe в Стокгольме
- Казахстан взял ещё одну медаль по синхронному плаванию в Париже