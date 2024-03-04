Тростниковая растительность горит на побережье Каспийского моря

В Атырауской области тушат поля с горящей тростниковой растительностью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Для проведения воздушной разведки был задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС.

"В Атырауской области на побережье Каспийского моря в 40 км от села Курмангазы, на территории КГУ Курмангазинское лесничество загорелась тростниковая растительность на площади 1000 га. Опасности для населенного пункта нет", - говорится в сообщении.

Площадь сгоревшей территории составляет 1000 га. Из них 200 га были потушены силами ДЧС, а 780 га самоликвидировано.

Работы по тушению возгорания продолжаются.