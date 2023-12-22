Тропические цветы планируют выращивать в Караганде
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Орхидеи, микрозелень и арбузы будут выращивать в подземной термоc-теплице в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат области.
Термос-теплицу открыли месяц назад на глубине пяти метров. Такое расположение позволяет изолировать растения от контакта с холодным воздухом зимой и горячим - летом. Площадь теплицы – 270 квадратных метров.
Местом строительства стала территория биолого-географического факультета Карагандинского университета имени Е. Букетова. Ученые признаются, что мечтали о ней более 15 лет.
Выращенные здесь огурцы, помидоры и зелень будут использовать в университетских столовых. Цветы же и саженцы деревьев планируют использовать для озеленения вуза и города.
"Мы уже посадили арбузы из семян, пока они дали небольшие ростки. В будущем хотим попробовать вырастить и другие бахчевые культуры, а также прихотливые в уходе орхидеи. Из микрозелени и овощей готовим смузи, которое пьют наши студенты в столовых", – говорит руководитель исследовательского парка биотехнологии и экомониторинга Маргарита Ишмуратова.
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