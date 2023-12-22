Тропические цветы планируют выращивать в Караганде

Орхидеи, микрозелень и арбузы будут выращивать в подземной термоc-теплице в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат области.

Термос-теплицу открыли месяц назад на глубине пяти метров. Такое расположение позволяет изолировать растения от контакта с холодным воздухом зимой и горячим - летом. Площадь теплицы – 270 квадратных метров.

Местом строительства стала территория биолого-географического факультета Карагандинского университета имени Е. Букетова. Ученые признаются, что мечтали о ней более 15 лет.

Выращенные здесь огурцы, помидоры и зелень будут использовать в университетских столовых. Цветы же и саженцы деревьев планируют использовать для озеленения вуза и города.