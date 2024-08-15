Троллейбус врезался в остановку в Алматы

ДТП произошло на одной из центральных улиц Алматы. Водитель троллейбуса, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на остановку и человека, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент случился на проспекте Сейфуллина южнее улицы Макатаева.

"В результате аварии пешеход получил телесные повреждения. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Алмалинского района", - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Судя по фото в соцсетях, остановочный комплекс от удара сложился пополам.