  • 16 Августа, 02:34
  • BAIGENEWS

Троллейбус врезался в остановку в Алматы

Вчера, 16:01
АВТОР
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t.me/qumash Вчера, 16:01
Вчера, 16:01
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Фото: t.me/qumash

ДТП произошло на одной из центральных улиц Алматы. Водитель троллейбуса, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на остановку и человека, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент случился на проспекте Сейфуллина южнее улицы Макатаева.

"В результате аварии пешеход получил телесные повреждения. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Алмалинского района", - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Судя по фото в соцсетях, остановочный комплекс от удара сложился пополам.

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