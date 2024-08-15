Троллейбус врезался в остановку в Алматы
Вчера, 16:01
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Вчера, 16:01Вчера, 16:01
333Фото: t.me/qumash
ДТП произошло на одной из центральных улиц Алматы. Водитель троллейбуса, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на остановку и человека, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент случился на проспекте Сейфуллина южнее улицы Макатаева.
"В результате аварии пешеход получил телесные повреждения. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Алмалинского района", - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.
Судя по фото в соцсетях, остановочный комплекс от удара сложился пополам.
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