Троллейбус насмерть сбил парня в Алматы
По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело.
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В Алматы 13 января 2025 года произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – под колесами троллейбуса погиб молодой парень, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы ДП города Алматы.
Как уточнили в городском департаменте полиции, ДТП имело место сегодня в 17:50 в Бостандыкском районе.
"Водитель троллейбуса 11-го маршрута, следуя по ул. Тимирязева в западном направлении, западнее ул. Байтурсынова, допустила наезд на пешехода – молодого человека 2003 года рождения, который, к сожалению, от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы", – говоорится в сообщении.
Напомним, ранее водитель совершил наезд на женщину с ребёнком в Семее.
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