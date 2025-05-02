В Алматы трое туристов оказались в затруднительном положении на плато Кок Жайлау в горах Заилийского Алатау. Из-за внезапного ухудшения погоды они не смогли спуститься самостоятельно и вызвали помощь, передаёт BaigeNews.kz.

На поиски незамедлительно выдвинулись сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК. Преодолев около восьми километров горного маршрута, спасатели обнаружили туристов на высоте 2240 метров. Медицинская помощь им не потребовалась.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана напоминает: при походах в горы важно учитывать погодные условия, иметь подходящую экипировку и заранее сообщать спасателям маршрут передвижения.