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Троих сельчан вызволили из снежного плена полицейские в Акмолинской области
Трое рыбаков на увязшей в снегу иномарке чуть не замёрзли в степи в Акмолинской области. На помощь им пришли полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Как сообщили в ведомстве, инцидент произошёл 4 февраля около 15:40.
"Во время проверки крестьянских хозяйств, товариществ и отгонных участков по дороге в село Оркендеу, обнаружены трое жителей села Коргалжын. Сельчане решили порыбачить, однако в пути автомобиль Audi увяз в глубоком снегу. Полицейские, "вооружившись" лопатами, вытянули из сугроба автомобиль, прицепив его троссом к служебному авто", — рассказали в полиции.
Спасённые сельчане поблагодарили стражей порядка, которые помогли им в сложной ситуации.
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