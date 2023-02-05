open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Троих сельчан вызволили из снежного плена полицейские в Акмолинской области
скриншот с видео Сегодня, 18:45
167
Сегодня, 18:45
167
Фото: скриншот с видео

Троих сельчан вызволили из снежного плена полицейские в Акмолинской области

Трое рыбаков на увязшей в снегу иномарке чуть не замёрзли в степи в Акмолинской области. На помощь им пришли полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошёл 4 февраля около 15:40.

"Во время проверки крестьянских хозяйств, товариществ и отгонных участков по дороге в село Оркендеу, обнаружены трое жителей села Коргалжын. Сельчане решили порыбачить, однако в пути автомобиль Audi увяз в глубоком снегу. Полицейские, "вооружившись" лопатами, вытянули из сугроба автомобиль, прицепив его троссом к служебному авто", — рассказали в полиции.

Спасённые сельчане поблагодарили стражей порядка, которые помогли им в сложной ситуации.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
Видео: t.me/POLICE_of_KZ
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#полиция #спасение #Акмолинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:45
167
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх
// версия rss-informer через observer