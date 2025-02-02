Троих сельчан в заснеженной степи спасли в Улытау
Мужчины на автомобиле отправились на поиски скота, однако транспорт заглох.
Сегодня, 22:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:40Сегодня, 22:40
49Фото: скриншот с видео
В области Улытау спасены трое местных жителей, застрявших на машине в степи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Спасатели МЧС эвакуировали троих жителей села Талап, которые застряли в степи в 40 километрах от Жезказгана. Как выяснилось, днём они отправились на поиски скота на автомобиле, однако из-за неисправности транспортного средства не смогли вернуться. Сообщив о случившемся в службу 112, фермеры попросили о помощи. Пострадавшие благополучно были доставлены в населенный пункт", — говорится в сообщении МЧС.
Уточняется, что в медицинской помощи мужчины не нуждались.
Самое читаемое
- Билеты от 10 тысяч тенге: перелёт в какие города Казахстана будет дешёвым
- Дикий Арман попытался вскрыть себе вены в колонии
- Что даст отмена госрегулирования цен на бензин и дизтопливо в Казахстане
- Шавкат Рахмонов лишился конкурента в UFC
- Снег, туман и гололёд: по Казахстану вновь объявлено штормовое предупреждение