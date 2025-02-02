В области Улытау спасены трое местных жителей, застрявших на машине в степи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Спасатели МЧС эвакуировали троих жителей села Талап, которые застряли в степи в 40 километрах от Жезказгана. Как выяснилось, днём они отправились на поиски скота на автомобиле, однако из-за неисправности транспортного средства не смогли вернуться. Сообщив о случившемся в службу 112, фермеры попросили о помощи. Пострадавшие благополучно были доставлены в населенный пункт", — говорится в сообщении МЧС.

Уточняется, что в медицинской помощи мужчины не нуждались.