Троих рыбаков спасли в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Мужчинам около трёх с половиной часов пришлось дрейфовать на отколовшейся льдине.

"12 января в 17:00 часов поступило сообщение о том, что троих рыбаков унесло на льдине на озере Балхаш Актогайского района Карагандской области. В 20:30 часов спасатели оперативно-спасательного отряда, добравшись до льдины, взяли мужчин на борт лодки и транспортировали на берег", — сообщили спасатели.

Также по пути следования к месту, спасатели нашли еще одного рыбака, который из-за трещин льда не мог добраться до берега.