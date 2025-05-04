Троих рыбаков спасли из канала имени Сатпаева в Карагандинской области
На место оперативно прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС.
Сегодня, 16:39
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Сегодня, 16:39Сегодня, 16:39
190Фото: скриншот с видео
В Карагандинской области спасатели эвакуировали троих рыбаков, оказавшихся в затруднительном положении на канале имени Каныша Сатпаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Инцидент произошёл в Осакаровском районе — мужчины не смогли самостоятельно выбраться на берег из-за усилившегося ветра.
"Получив координаты, на место оперативно прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС. Благодаря их быстрым действиям, пострадавшие были благополучно доставлены на сушу. Медицинская помощь им не понадобилась", — говорится в сообщении.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили о необходимости мер безопасности при выезде на природу, особенно в условиях нестабильной погоды.
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