Трёх граждан России, пострадавших при крушении самолёта в Актау, выписали из московских больниц после того, как им стало лучше. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

Ещё шестеро пострадавших остаются в больницах, трое из них — в тяжёлом состоянии, ещё трое, в том числе ребёнок, — в состоянии средней тяжести.

Пассажирский самолёт Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря. Лайнер не смог совершить посадку в столице Чечни из-за тумана и действия плана "Ковёр". Embraer полетел в казахстанский Актау и разбился в трёх километрах от аэропорта. Из 67 человек на борту погибли 38, в том числе семь граждан России и шесть казахстанцев. Девятерых пострадавших спецбортом МЧС доставили на лечение в Москву.