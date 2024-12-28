В Мангистауской областной многопрофильной больнице остаются шесть пациентов, госпитализированных после авиакатастрофы, четверо из них в отделении реанимации, двое в травматологии, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, ухудшения состояния не наблюдается.

"Один пациент снят с вазопрессоров и одной пострадавшей снижена доза тоников с 3-х до 1-го", — уточнили в ведомстве.

В Минздраве также отметили, что казахстанские медики ведут переговоры с органами здравоохранения Кыргызстана: прорабатываются вопросы по транспортировке трёх пострадавших: двое из них транспортабельны, ещё один — в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ.

"По вопросу эвакуации двух пациентов с Азербайджанской Республики планируется провести консилиум с врачами, дать оценку их готовности к транспортировке", — добавили в пресс-службе Минздрава РК.

Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам, 27 из них были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями, это закрытая черепно мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок.

Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в течение 10 минут после крушения судна 22 бригады скорой медицинской помощи Мангистауской области и 6 бригад центра медицины катастроф были уже на месте. Благодаря своевременной госпитализации пострадавших в стационары Актау, квалифицированной сортировке и оказанию полной лечебно-диагностической помощи в первые критические часы, удалось сохранить жизни 29 человек.

"Важно также, что и простые люди, наши соотечественники с разных регионов не остались равнодушными, сразу откликнулись на беду. За два дня в центрах крови по всей республике более 1,5 тысячи человек сдали 800 литров крови. В самом Актау 490 человек пришли в донорские пункты, в Астане – более 600 человек сдали кровь, в Шымкенте – 125, Актобе – 109, Жетысу – 49, Караганде – 40, ВКО – 34 и других регионах нашлись неравнодушные люди", – рассказали миедики.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау.

По факту крушения самолета проводится расследование. Правительственная комиссия начала работу на месте крушения. 28 декабря в Актау прибыли уполномоченные Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).