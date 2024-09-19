Троих малышей спасли из задымлённой квартиры в Жезказгане
Сегодня, 19:20
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Сегодня, 19:20Сегодня, 19:20
59Фото: МЧС РК
Троих детей, оставленных без присмотра, спасли сотрудники МЧС в Жезказгане, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл в квартире на пятом этаже многоквартирного дома.
"Запертые снаружи и оставшиеся без присмотра дети кричали из-за сильного задымления, исходившего от подгоравшей пищи, оставленной в духовой печи", - сообщили спасатели.
Прибывшие на вызов соседей огнеборцы вскрыли дверь и эвакуировали троих детей двух, четырёх и семи лет.
Малышей осмотрели медработники. Дети в госпитализации не нуждаются.