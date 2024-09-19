Троих малышей спасли из задымлённой квартиры в Жезказгане

Троих детей, оставленных без присмотра, спасли сотрудники МЧС в Жезказгане, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в квартире на пятом этаже многоквартирного дома.

"Запертые снаружи и оставшиеся без присмотра дети кричали из-за сильного задымления, исходившего от подгоравшей пищи, оставленной в духовой печи", - сообщили спасатели.

Прибывшие на вызов соседей огнеборцы вскрыли дверь и эвакуировали троих детей двух, четырёх и семи лет.

Малышей осмотрели медработники. Дети в госпитализации не нуждаются.