Казахстанцы цистернами вывозили бензин в Кыргызстан
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АФМ пресечена деятельность преступной группы, которая занималась незаконным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику для реализации, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что подозреваемые, закупая на территории РК бензин под видом растворителя и дистиллятов, незаконно вывозили его за пределы страны по поддельным документам.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий на станции "Турксиб" задержаны 8 железнодорожных цистерн с бензином марки АИ-92, отгруженных с мини-НПЗ "Кара Май ОйЛ", общим объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызскую Республику.
Всего с указанного мини-НПЗ за 2023-2024 годы в соседнее государство экспортировано более 102 тыс тонн ГСМ.
По предварительным данным, теневой оборот преступной группы за последние два года составил более 15,5 млрд тенге.
По указанному делу объявлены в межгосударственный розыск:
Попов Алексей Александрович, 27.04.1987 года рождения, гражданин Республики Казахстан, уроженец города Тараз, Жамбылской области, ранее не судим;
Ибраимов Рахымжан Маматұлы, 29.01.1996 года рождения, гражданин Республики Казахстан, уроженец города Чартак, Республики Узбекистан, ранее не судим;
Сагындыков Серик Ерланович, 29.07.1987 года рождения, гражданин Республики Казахстан, уроженец Жамбылской области, ранее не судим;
Избрана мера пресечения - "содержание под стражей".