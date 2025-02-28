АФМ пресечена деятельность преступной группы, которая занималась незаконным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику для реализации, передаёт BaigeNews.kz.



Установлено, что подозреваемые, закупая на территории РК бензин под видом растворителя и дистиллятов, незаконно вывозили его за пределы страны по поддельным документам.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на станции "Турксиб" задержаны 8 железнодорожных цистерн с бензином марки АИ-92, отгруженных с мини-НПЗ "Кара Май ОйЛ", общим объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызскую Республику.



Всего с указанного мини-НПЗ за 2023-2024 годы в соседнее государство экспортировано более 102 тыс тонн ГСМ.



По предварительным данным, теневой оборот преступной группы за последние два года составил более 15,5 млрд тенге.