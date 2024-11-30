Троих карманников поймали в Алматы

Полицейские поймали карманников в общественном транспорте Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, любителей лёгкой наживы задержали в Алатауском и Жетысуском районах мегаполиса. По данным криминальной полиции, злоумышленники промышляли кражами в многолюдных местах.

"Так, 27-летнего мужчину оперативники задержали в автобусе 141-го маршрута. Незадолго до задержания он похитил у пассажира мобильный телефон. Двух его "коллег" также задержали на территории Жетысуского района. Кроме того, они уличены в совершении грабежа. По указанным фактам возбуждены уголовные дела, и подозреваемые арестованы. В настоящее время устанавливается их причастность к другим аналогичным преступлениям", — говорится в сообщении.