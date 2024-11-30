Троих карманников поймали в Алматы
Полицейские выясняют их причастность и к другим преступлениям.
Сегодня, 14:21
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Сегодня, 14:21Сегодня, 14:21
128Фото: polisia.kz
Полицейские поймали карманников в общественном транспорте Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе МВД РК, любителей лёгкой наживы задержали в Алатауском и Жетысуском районах мегаполиса. По данным криминальной полиции, злоумышленники промышляли кражами в многолюдных местах.
"Так, 27-летнего мужчину оперативники задержали в автобусе 141-го маршрута. Незадолго до задержания он похитил у пассажира мобильный телефон. Двух его "коллег" также задержали на территории Жетысуского района. Кроме того, они уличены в совершении грабежа. По указанным фактам возбуждены уголовные дела, и подозреваемые арестованы. В настоящее время устанавливается их причастность к другим аналогичным преступлениям", — говорится в сообщении.
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