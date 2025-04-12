Троих граждан Китая и переводчика спасли в степи в Костанайской области
Их машина увязла в грязи.
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Четверо иностранцев на авто заятряли в степи в Костанайской области. На помощь им пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Инцидент произошёл в Аулиекольском районе, в 12 километрах от посёлка Кушмурун. Легковая машина с четырьмя пассажирами — тремя гражданами Китайской Народной Республики и их переводчиком — увязла в грязи на размокшей дороге. Водитель попытался самостоятельно выбраться из затруднительного положения, однако безуспешно. После чего обратился за помощью по номеру 112. На место оперативно прибыла дежурная смена спасателей на спецтехнике высокой проходимости. С помощью лебёдки автомобиль удалось извлечь из солончаковой ловушки", — говорится в сообщении.
Медицинская помощь пассажирам не потребовалась. Иностранные граждане поблагодарили казахстанских спасателей за оперативность и профессионализм.
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