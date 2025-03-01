Троих детей с высокой температурой доставили в больницу в метель спасатели Актюбинской области
Заболели трое малышей из одной семьи.
Сегодня, 12:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:55Сегодня, 12:55
67Фото: скриншот с видео
Вездеход потребовался в селе Енбекшиказах Актюбинской области, чтобыэкстренно доставить в больницу троих детей ночью в метель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Ночью на пульт 112 поступило сообщение о том, трое детей с высокой температурой нуждаются в срочной медицинской помощи. Однако в связи с бушующей метелью проезд кареты скорой медицинской помощи был не возможен. Группа спасателей в сопровождении медицинских работников выехали на место вызова на вездеходе ТРЭКОЛ, который специально предназначен для работы в экстремальных условиях", - говорится в сообщении.
Годовалый, четырёх и шестилетний дети оперативно были доставлены в центральную районную больницу, где сейчас находятся под наблюдением врачей.
Самое читаемое