Вездеход потребовался в селе Енбекшиказах Актюбинской области, чтобыэкстренно доставить в больницу троих детей ночью в метель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Ночью на пульт 112 поступило сообщение о том, трое детей с высокой температурой нуждаются в срочной медицинской помощи. Однако в связи с бушующей метелью проезд кареты скорой медицинской помощи был не возможен. Группа спасателей в сопровождении медицинских работников выехали на место вызова на вездеходе ТРЭКОЛ, который специально предназначен для работы в экстремальных условиях", - говорится в сообщении.

Годовалый, четырёх и шестилетний дети оперативно были доставлены в центральную районную больницу, где сейчас находятся под наблюдением врачей.