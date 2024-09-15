  • 15 Сентября, 20:32
  • BAIGENEWS

Троих детей пришлось эвакуировать пожарным из горящей многоэтажки в Костанае

Сегодня, 20:04
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 20:04
Сегодня, 20:04
79
Фото: МЧС РК

В одном из многоэтажных жилых домов Костаная по улице Д.Карбышева произошло возгорание балкона и квартиры на втором этаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В результате пожара огонь охватил балконы квартир на третьем и четвертом этажах. 

"Спасатели ДЧС Костанайской области из задымленного помещения по лестничному маршу эвакуировали восьмерых человек, в том числе троих детей.  Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что для выяснения обстоятельств случившегося назначено пожарно-техническое исследование. 

Самое читаемое

Наверх