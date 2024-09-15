Троих детей пришлось эвакуировать пожарным из горящей многоэтажки в Костанае

В одном из многоэтажных жилых домов Костаная по улице Д.Карбышева произошло возгорание балкона и квартиры на втором этаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В результате пожара огонь охватил балконы квартир на третьем и четвертом этажах.

"Спасатели ДЧС Костанайской области из задымленного помещения по лестничному маршу эвакуировали восьмерых человек, в том числе троих детей. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что для выяснения обстоятельств случившегося назначено пожарно-техническое исследование.