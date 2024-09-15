Троих детей пришлось эвакуировать пожарным из горящей многоэтажки в Костанае
Сегодня, 20:04
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:04Сегодня, 20:04
79Фото: МЧС РК
В одном из многоэтажных жилых домов Костаная по улице Д.Карбышева произошло возгорание балкона и квартиры на втором этаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В результате пожара огонь охватил балконы квартир на третьем и четвертом этажах.
"Спасатели ДЧС Костанайской области из задымленного помещения по лестничному маршу эвакуировали восьмерых человек, в том числе троих детей. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что для выяснения обстоятельств случившегося назначено пожарно-техническое исследование.
Самое читаемое
- 27-летняя жительница Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера
- Павлодарка обвинила врача в сексуальных домогательствах
- Праздничные концерты пройдут в четырёх этноаулах Астаны
- Сообщение об изнасиловании трёхлетней девочки проверила полиция в ЗКО
- Отмена заказов и списание денег: массовый сбой произошёл на Wildberries