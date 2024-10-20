Троих детей эвакуировали из горящего дома в Сарани

Спасатели Карагандинской области во время пожара эвакуировали троих детей и вынесли три газовых баллона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сегодня рано утром в городе Сарань по улице Цымлянская произошло загорание хозяйственной постройки и забора. Силами МЧС из дома эвакуировано три ребенка. С места возгорания было вынесено три газовых баллона. Пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров, пострадавших нет", — говорится в сообщении.