Трое мужчин получили тюремные сроки за нападение на следователя

Следователь правоохранительного органа, расследовав дело в отношении должностных лиц одного из центральных госорганов и руководства ТОО по факту хищения, арестовал активы компании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичную прокуратуру.

Из мести за выполнение им своих служебных обязанностей трое осужденных организовали нападение на следователя. Реализуя преступный умысел, они прибыли к месту жительства потерпевшего и напали на него в подъезде дома.



В суде государственным обвинителем вина участников нападения доказана полностью.



Приговором суда организатор получил 5 лет лишения свободы, двое других участников — 4 и 3 года лишения свободы соответственно.



Приговор вступил в законную силу.