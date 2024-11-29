Трое мужчин получили тюремные сроки за нападение на следователя
Приговором суда осуждены трое лиц за применение насилия в отношении представителя власти.
Сегодня, 11:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:51Сегодня, 11:51
52Фото: sud.gov.kz
Следователь правоохранительного органа, расследовав дело в отношении должностных лиц одного из центральных госорганов и руководства ТОО по факту хищения, арестовал активы компании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичную прокуратуру.
Из мести за выполнение им своих служебных обязанностей трое осужденных организовали нападение на следователя. Реализуя преступный умысел, они прибыли к месту жительства потерпевшего и напали на него в подъезде дома.
В суде государственным обвинителем вина участников нападения доказана полностью.
Приговором суда организатор получил 5 лет лишения свободы, двое других участников — 4 и 3 года лишения свободы соответственно.
Приговор вступил в законную силу.
Самое читаемое
- Казахстан и Россия договорились об использовании телефонных кодов +7
- ЭКО, пересадка волос и турпакет: что востребовано у китайских туристов в Казахстане
- Землетрясение зафиксировали в Казахстане
- Как привить казахстанским детям привычки здорового питания
- Реставрация исторических зданий вызвала вопросы у жителей Костаная