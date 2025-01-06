В Восточно-Казахстанской области Судом города Усть-Каменогорска оглашен приговор в отношении руководителя областного департамента экологии Алиева Д., местного жителя Журкабаева М. и предпринимателя Длужевского К., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

Алиев признан виновным в получении, Журкабаев – в посредничестве, а Длужевский – в даче взятки в сумме 4,5 млн тенге за выдачу коммерческой организации экологического разрешения на добычу золота.

"Приговором суда чиновник осужден к 4 годам лишения свободы, житель города – к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, предприниматель – к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, с запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях в области разведки и добычи полезных ископаемых сроком на 5 лет", - отметили в ведомстве.

Также они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

Судебный акт в законную силу не вступил.

Напомним, приговор вынесли в Шымкенте по факту хищения сотен миллионов тенге.